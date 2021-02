Prenderà il via sabato 20 febbraio, online sulla piattaforma Zoom, il corso di formazione amministratore di sostegno e fiduciario. Percorso gratuito e articolato in 5 incontri.

Prenderà il via sabato 20 febbraio, online sulla piattaforma Zoom, il corso di formazione amministratore di sostegno e fiduciario. Il percorso gratuito, articolato in 5 incontri e promosso da Associazione Porte Sempre Aperte (Garbagnate Milanese) all’interno del progetto regionale Oltre il Sostegno, intende fornire a familiari, volontari, operatori e cittadini elementi conoscitivi sul tema della Protezione Giuridica e dell’Amministrazione di Sostegno: uno strumento a garanzia della qualità della vita delle persone fragili. Il corso, che prevede anche un attestato di partecipazione, vuole essere di aiuto a chi vuole saperne di più sulla Protezione Giuridica e sull’Amministrazione di Sostegno; a chi è interessato e disponibile a ricoprire l’incarico di Amministratore di Sostegno, siano essi familiari, volontari, cittadini sensibili; a chi è disponibile a svolgere l’incarico di volontario di Sportello di Prossimità. L’Amministratore di Sostegno aiuta una persona fragile a gestire la propria vita in un’ottica di protezione e sostegno all’autonomia e di attenzione agli aspetti della vita personali, relazionali, patrimoniali e della salute. Può essere un famigliare, un amico. Ma può anche essere un cittadino di buona volontà e competenza, che si impegna come volontario. Oltre alla figura dell’Amministratore di Sostegno verrà presentata la figura del Fiduciario, una nuova figura introdotta dalla legge 219/2017, meglio conosciuta come Legge sul Biotestamento. Nel primo incontro (sabato 20 febbraio, alle 9.15) si parlerà del ruolo del Terzo settore per la protezione giuridica e la promozione dei diritti delle persone fragili con la presentazione del progetto Oltre il Sostegno (finanziato dal bando terzo settore 2019 – MLPS e RL). Si approfondiranno principi e misure della Protezione Giuridica e i soggetti dell’Amministratore di Sostegno con l’intervento del vice presidente dell’Associazione Porte Sempre Aperte e dell’avvocato Adele Quaroni dell’associazione Avvocati di sostegno. Nel secondo incontro (sabato 27 febbraio – 9.15) gli avvocati Raffaella Ricci e Matteo Preda presenteranno l’iter dell’Amministrazione di Sostegno: dal ricorso al decreto di nomina. Successivamente, insieme a un AdS volontario, parleranno della gestione ordinaria e straordinaria dell’amministrazione di sostegno, dei compiti, poteri e responsabilità dell’AdS tra cura della persona e gestione degli aspetti economici con cenni ai diritti personalissimi di successione e testamento. Nel terzo incontro (sabato 06 marzo – 9.15), dal titolo 'La persona al centro', l’attenzione sarà focalizzata sulla relazione con la persona: operatori e volontari approfondiranno le varie aree di fragilità e i diversi bisogni di protezione giuridica, ponendo l’accento sull’importanza del dialogo nella relazione con il beneficiario, con i familiari e i servizi. Nel quarto incontro (sabato 13 marzo – 9.15), l’equipe dell’Ufficio di Protezione Giuridica dell’ASST Ovest Milanese ci accompagnerà a conoscere la legge 219/2017 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento (DAT)”, mettendo a confronto le figure dell’Amministratore di Sostegno e del Fiduciario e illustrando il procedimento per presentare le DAT e nominare il Fiduciario. Nel quinto incontro (sabato 20 marzo – 9.15), Giovanni Battista Rollero, Giudice Tutelare, Presidente sezione VIII del Tribunale di Milano, insieme a rappresentanti del terzo settore e delle istituzioni locali ci parleranno della possibilità e necessità di fare rete tra Istituzioni e Terzo Settore per essere sempre più vicini e prossimi ai cittadini che necessitano di protezione giuridica e a che si prende cura di loro. Iscrizioni: bit.ly/ammsostegno; info: amministrazionedisostegno [dot] psap [at] gmail [dot] com – 339 7617517 - www.portesempreaperte.it. Un'iniziativa promossa da Associazione Porte Sempre Aperte all’interno del Progetto Oltre il Sostegno ed in collaborazione con il Coordinamento Regionale Lombardo delle Reti AdS e con: Afamp Legnano, Anffas Legnano, Ditutticolori, Forum Terzo Settore Alto Milanese, Incontrho, Pari & Dispari, Volare Insieme, ASST Ovest Milanese, Piano Di Zona Alto Milanese e Piano Di Zona di Garbagnate Milanese. Il progetto Oltre il Sostegno intende sostenere il consolidamento e lo sviluppo della rete associativa AdS, nata a seguito di un progetto di carattere regionale promosso da Fondazione Cariplo tra il 2009 e il 2013, che ha generato 15 Reti Provinciali composte da associazioni della disabilità, terza età, salute mentale e dipendenze. Progetto Oltre il Sostegno (ID 1376949) è finanziato dal bando terzo settore 2019 – MLPS e RL.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro