Vaccinazioni: "Prociv in prima linea"

L'assessore regionale al Territorio e Protezione Civile, Pietro Foroni, è intervenuto sulla seconda fase delle vaccinazioni anti-Covid in Fiera. "Prociv assoluta protagonista".

L'assessore regionale al Territorio e Protezione Civile, Pietro Foroni, è intervenuto sulla seconda fase delle vaccinazioni anti-Covid in Fiera. "Sono molto soddisfatto - ha affermato - per come stanno procedendo le operazioni. Inoltre, con grande orgoglio, desidero rimarcare il totale coinvolgimento degli uomini in forza alla nostra Protezione Civile, che stanno dimostrando ancora una volta grande disponibilità e professionalità. Una testimonianza di eccellenza a livello nazionale, da parte di chi, da quasi un anno, ha messo al centro della propria attività la salute dei lombardi".

