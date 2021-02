Sequestrati due veicoli

La Polizia locale di Castano Primo e Nosate, oltre ai normali controlli del territorio e di polizia stradale anche a mezzo ausilio di targa scanner itinerante e di varchi di sicurezza, ha proceduto negli ultimi giorni a sequestrare due veicoli per mancanza di copertura assicurativa. Dal comando sono state, infatti, riscontrate una serie di anomalie circa le revisioni in scadenza e, pertanto, al fine di tutelare tutti gli utenti della strada gli stessi agenti ci tengono ad informare gli automobilisti a prestare attenzione alla date di scadenza della revisione periodica dei mezzi, che con gli ultimi aggiornamenti normativi ha visto una serie di proroghe di validità.

