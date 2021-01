"Gialli, ma attenzione alta"

L'annuncio nel tardo pomeriggio di venerdì scorso (29 gennaio), ma anche un messaggio/appello ai lombardi tutti. "La Lombardia è ufficialmete in 'zona gialla' - ha detto il presidente Attilio Fontana - È stata una settimana certamente difficile, abbiamo lottato perché, come attestano i dati, la nostra Regione meritava questa riduzione delle restrizioni. A tutti, però, chiedo di continuare comunque a mantenere sempre alta l'attenzione, andando avanti ad adottare comportamenti virtuosi”.

