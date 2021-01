In classe con 'Wonder'

Si legge 'Wonder' di R.J. Palacio in tutte le classi prime della scuola secondaria di primo grado 'Don Milani' di Robecco sul Naviglio. Il progetto 'Il club dei lettori'.

Si legge 'Wonder' di R.J. Palacio, l’intenso e stimolante racconto che invita tutti a riflettere sulle proprie azioni e a scegliere la gentilezza, in tutte le classi prime della scuola secondaria di primo grado 'Don Milani' di Robecco sul Naviglio. Le 40 copie arrivate sono il regalo di Natale dell’Amministrazione comunale, che nel biglietto di accompagnamento citava un “Dono speciale: 40 copie del romanzo Wonder arrivano ad arricchire la vostra biblioteca scolastica ed i vostri cuori con un messaggio importante: se devi scegliere tra avere ragione ed essere gentile, scegli la gentilezza ed avrai sempre ragione”. A coordinare il progetto 'Il club dei lettori' ci sono i professori di lettere: “Si tratta di un progetto in divenire, che si sviluppa e arricchisce di anno in anno grazie ai buoni risultati che vediamo in classe. Aiuta l’identificazione con il protagonista August, coetaneo dei ragazzi e delle ragazze, che per la prima volta affronta il mondo della scuola entrando proprio in prima media”, spiega la professoressa Paola Cerini. L’ora di lezione è dedicata alla lettura individuale del bestseller mondiale che ha conquistato il cuore di milioni di lettori e continua con la discussione intorno al testo, al fine di stimolare nei ragazzi il piacere della lettura, del confronto e del dibattito.

