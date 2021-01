"Nuova giunta per ripartenza"

"Il punto è la ripartenza della Lombardia che deve essere la Regione che contribuisce a trainare il sistema Paese. La Lombardia è troppo importante - ha detto il presidente Fontana".

"Il punto è la ripartenza della Lombardia che deve essere la Regione che contribuisce a trainare il sistema Paese. La Lombardia è troppo importante. Ringrazio gli assessori che hanno lavorato con me in questi anni". Così il presidente della Lombardia Attilio Fontana nella conferenza stampa in cui ha comunicato i nomi che comporranno la nuova giunta regionale. "Abbiamo voluto concentraci per mettere nuove forze, fresche, per continuare a guardare con determinazione al futuro della nostra regione e per fare in modo che la Lombardia possa ricominciare a correre, con la stessa forza con cui ha corso negli scorsi anni" ha aggiunto il presidente Fontana. "Ringrazio - ha concluso - chi ha deciso di mettersi a disposizione per la nostra regione nel momento più difficile dalla fine seconda guerra mondiale: lavoreremo insieme per contribuire al rilancio della Lombardia".

