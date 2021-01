Siringhe e aghi dalla Cina

Un milione di siringhe e aghi arrivati dalla Cina. Nelle scorse ore a Malpensa, infatti, è atterrato un carico speciale da Nanchino, per le vaccinazioni anti-Covid.

Un milione di siringhe e aghi arrivati dalla Cina. Nelle scorse ore a Malpensa, infatti, è atterrato un carico speciale da Nanchino, composto da 434 colli per circa 6 mila chilogrammi lordi. All’interno dei pacchi provenienti, come detto, c’erano un milione di siringhe e aghi, che serviranno per i vaccini anti-Covid e che sono stati ordinati dal commissario straordinario per l’emergenza, Domenico Arcuri. I kit sono stati sdoganati con una procedura rapida dai funzionari dell’Agenzia delle dogane "Per la salvaguardia della salute pubblica" e sono già a disposizione delle autorità italiane. Un altro carico di siringhe cinesi era arrivato in Italia il 31 dicembre con un volo proveniente da Baku.

