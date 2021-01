"Formentini, sindaco al servizio della città"

Il cordoglio del presidente della Camera di Commercio di Milano, Carlo Sangalli. "Marco Formentini, sindaco equilibrato e attento al mondo delle imprese".

Parole di stima, affetto e vicinanza quelle del presidente della Camera di Commercio e di Confcommercio Milano, Carlo Sangalli, nel ricordare Marco Formentini. "Con la scomparsa di Formentini, Milano perde una personalità politica realmente al servizio della città. Un sindaco, eletto per la prima volta direttamente dai milanesi, che ha contribuito a rimarginare le ferite provocate da uno dei periodi più difficili della storia repubblicana recente. Lo ricordiamo per il suo equilibrio, la sua umanità e per essere sempre stato attento al mondo delle imprese. Siamo vicini con affetto alla sua famiglia, sicuri che Milano non lo dimenticherà".

