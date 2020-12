Il 2021 si apre con la neve

A Milano inizierà a nevicare nel pomeriggio dell’1 gennaio continuando fino a sabato 2 gennaio.

Il vortice polare appena insediatosi sull’Europa non se ne andrà via tanto facilmente, questo è il responso dei modelli matematici per la fine del mese e l’inizio del 2021. Il capodanno si prospetta quindi ancora caratterizzato da condizioni invernali, resta da capire se il freddo sarà accompagnato da pioggia e neve o se ci sarà più sole. A quanto pare il vortice in auge tra il Regno Unito e la Francia tenderà a ruotare la saccatura verso la Penisola Iberica spingendo la massa di aria artica fin nell’entroterra africano e di conseguenza richiamando dal nord Africa correnti più miti verso l’Italia meridionale.

Venerdì 1 gennaio e sabato 2 gennaio tornerà la neve su tutta la Lombardia. Le nevicate infatti sono previste anche al di sotto dei cinquecento metri. A Milano inizierà a nevicare nel pomeriggio dell’1 gennaio continuando fino a sabato 2 gennaio. Per l’1 gennaio le temperature minime saranno intorno a meno un grado e le massime intorno ai quattro gradi mentre sabato si prevedono minime intorno a meno un grado e massime intorno ai zero gradi.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro