Lombardia: primi vaccini dal 27 dicembre

L'annuncio è arrivato in queste ore dal presidente Attilio Fontana: "Il 27 dicembre al mattino ecco 1.620 dosi di vaccini all’ospedale Niguarda Milano".

L'annuncio è arrivato in queste ore dal presidente Attilio Fontana: “Il 27 dicembre al mattino ecco 1.620 dosi di vaccini all’ospedale Niguarda Milano. Da qui verranno distribuite nelle provincie lombarde dove verranno inoculate ai primi cittadini lombardi che fanno parte del mondo sanitario”. I primi a riceverlo saranno gli operatori sanitari, per poi allargare la campagna vaccinale agli altri cittadini. “In attesa dei primi giorni del prossimo anno quando arriverà una fornitura sostanziale del vaccino”, ha precisato il Governatore. Nella nostra regione arriveranno poco meno di 305 mila vaccini, così come aveva tempo addietro comunicato il commissario straordinario all’emergenza Covid-19 Domenico Arcuri. Fontana ha spiegato poi che è tutto pronto per la distribuzione. “Esiste già un piano vaccinale che coinvolgerà l’intero territorio – ha spiegato – Sono già stati individuati i 65 luoghi di stoccaggio per conservare al meglio il virus prima della somministrazione, che potrebbe avvenire anche negli ospedali”.

