Niguarda: 'Family Room'

All'ospedale Niguarda di Milano, uno spazio realizzato accanto alla Pediatria a disposizione delle famiglie dei bambini ricoverati per i giorni necessari.

"La Family Room realizzata all'ospedale Niguarda dalla Fondazione Ronald McDonald rappresenta un supporto importante per le famiglie dei bambini ricoverati, completa e rafforza il percorso di cura e di presa in carico, abbinando alla corsia e al lavoro dei professionisti un vero e proprio ambiente familiare". Lo ha detto l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, intervenendo all'inaugurazione, all'ospedale Niguarda della 'Ronald McDonald Family room'. Presenti all'evento, tra gli altri, il direttore generale del Niguarda, Marco Bosio, e Nicola Antonacci, presidente della Fondazione Ronald McDonald. "L'impegno e le azioni della Fondazione Ronald McDonald - ha sottolineato Gallera - sono estremamente preziosi. I nostri ospedali con i loro professionisti accolgono pazienti che provengono da aree diverse della Regione e del Paese". "Più di centomila - ha spiegato l'assessore - sono infatti, ogni anno, i cittadini che, da altre Regioni, vengono a curarsi in Lombardia. Per i più piccoli, questi viaggi sono considerati 'della speranza' e muovono l'intero nucleo familiare. Genitori che compiono sacrifici enormi, a volte costretti a trovare alloggi di fortuna pur di stare accanto al loro bambino per dargli quella forza necessaria per vivere in maniera meno traumatica il dolore e il ricovero". "Ecco allora un aiuto concreto, messo in atto insieme alla Fondazione McDonald - ha concluso Gallera - i cui interventi nell'ambito sanitario e per l'infanzia si articolano anche a Brescia, nell'area di Varese e oggi anche a Milano. Regione Lombardia intende continuare a sostenere questo virtuoso percorso a fianco dei bambini malati e delle loro famiglie, per ritrovare sorriso e salute".

