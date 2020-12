"Primi vaccini Covid a gennaio"

"Gennaio sarà il mese delle vaccinazioni anti Covid e spero che si possa partire in contemporanea in tutta Europa". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza.

"Gennaio sarà il mese delle vaccinazioni e spero che si possa partire in contemporanea in tutta Europa". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, parlando, appunto, della questione vaccini anti Covid. Il 29 Ema darà, infatti, il via al vaccino Pfizer e da quel giorno l'Aifa (Agenzia Italiana del Farmaco) e l'Italia saranno pronte a partire. "Spero - ha aggiunto Speranza - che in Europa si scelga tutti lo stesso giorno. E questa è una proposta che l'Italia ha fatto". Il Ministro ha, poi, puntualizzato: "Massimo rigore e massima sicurezza. Il cuore delle vaccinazioni sarà la prossima estate, volontaria e sicura". Speranza ha, infine, concluso: "Affrontiamo i nodi a viso aperto e se ci sono tensioni affrontiamole in questa maggioranza e nel perimetro di questo Governo. Non dobbiamo certo mettere da parte problemi e tensioni, ma poi concentriamoci su tre grandi sfide che ci aspettano: la campagna vaccinale, l'utilizzo intelligente del Recovery fund e la guida del G20".

