Il concorso prepepi è online

Le fotografie, in forma anonima, saranno pubblicate sulla pagina Facebook della Parrocchia di Cuggiono: il presepe che riceverà più 'like' si guadagnerà il titolo di vincitore.

Un concorso presepi online, quest’anno, per promuovere la realizzazione del presepe in ogni casa: è la proposta delle Parrocchie S. Giorgio di Cuggiono e SS. Giacomo e Filippo di Castelletto, con l’Oratorio S. Giovanni Bosco di Cuggiono. Si invitano tutti, e in particolare le famiglie (coinvolgendo nell’allestimento bambini e ragazzi), a rappresentare con creatività la nascita di Gesù, inviando una fotografia a oratorio [at] parrocchiacuggiono [dot] it entro domenica 13 dicembre. Le fotografie, in forma anonima, saranno pubblicate sulla pagina Facebook della Parrocchia di Cuggiono: il presepe che riceverà più “like” entro il 30 dicembre si guadagnerà il titolo di vincitore di questa speciale edizione del Concorso presepi 2020. Sarà bello, allora, nei prossimi giorni, ammirare, come in una “vetrina” online, i piccoli capolavori, creati con cura da piccoli e grandi. In un periodo in cui si è impossibilitati ad eventi o manifestazioni, entriamo così, con discrezione, nelle case, per respirare aria natalizia, e riscoprire nel presepe, simbolo e tradizione la cui storia affonda nella mistica francescana, il segno della speranza in questi tempi difficili. Il vincitore del Concorso presepi andrà a concorrere anche allo speciale concorso della Fondazione Oratori Milanesi, che premierà i presepi più belli della Diocesi.

