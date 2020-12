Poche luci e nessun presepe

La più significativa e rimarcata assenza segnalata da tanti cittadini è la macanza in piazza San Giorgio e in altri luoghi significativi del presepe.

Polemiche social, ma non solo, per questo Natale cuggionese 2020. Lo stile 'sobrio' promosso dall'Amministrazione di Giovanni Cucchetti è stato infatti apprezzato per la cura e decorazione degli alberi natalizi (che veranno poi riposizionati in natura, come già avvenuto negli anni precedenti), ma molto criticato per altre 'mancanze'. La più significativa e rimarcata da tanti cittadini è l'assenza in piazza San Giorgio e in altri luoghi significativi del presepe. Nessun accenno alla natività di Gesù, quest'anno.

Destra contro sinistra, sostenitori della nuova amministrazione contro quella vecchia (o meglio di entrambe le parti di quella precedente)... favorevoli all'illuminazione nelle vie contro chi avrebbe gradito decorazioni più strutturate.

Intanto, l'iniziativa dei 'Rioni di Natale' per abbellire e illuminare Cuggiono e Castelletto sembra essersi un po' persa. Certo, se su quanto e come decorare il paese la scelta di qualche rinuncia è stata condivisa, meno condivisione risulta invece per la mancanza della centralità di un presepe, allestito in piazza, come avviene in tutti i paesi limitrofi.

