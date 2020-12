Francesca è Miss Lombardia

Segni particolari: bellissima! Francesca Rabbolini, 17enne di Villa Cortese, si è aggiudicata la fascia di Miss Lombardia e ora è tra le finaliste di Miss Italia.

Francesca Rabbolini, 17enne ragazza dai capelli rossi e gli occhi verdi di Villa Cortese ce l’ha fatta! Ha vinto la fascia di Miss Lombardia, ottenendo il pass per le finali di Miss Italia, che si terranno a Roma dal 12 al 14 di dicembre. Un passato da nuotatrice e un presente da studentessa di economia alla Bicocca di Milano, Francesca ha battuto la concorrenza di altre 5 ragazze pretendenti alla fascia di Miss Lombardia, acquisendo il diritto di sfidare le vincenti per ogni regione italiana. Il concorso, che si sta svolgendo interamente in streaming, vedrà 23 ragazze contendersi la corona di Miss Italia, ora sulla testa di Carolina Stramare, attraverso pose, spettacoli e sfilate. Le contendenti saranno:

Martina Zonco (Valle d’Aosta), Carolina Basso (Piemonte), Francesca Rabbolini (Lombardia), Flavia Cemin (Trentino Alto Adige), Marta Morsanutto (Friuli), Francesca Toffanin (Veneto), Alice Leone (Liguria), Greta Iotti (Emilia), Greta Beruatto (Toscana), Lucia La Forgia (Romagna), Lea Calvaresi (Marche), Lada Anashkina (Umbria), Alice Ferazzoli (Lazio), Anastasia Di Pietro (Abruzzo), Erika Argenziano (Campania), Lucia Apicella (Basilicata), Simona Frascaria (Puglia), Camilla Corrado (Molise), Francesca Russo (Calabria), Sofia Fici (Sicilia), Elena Meloni (Sardegna), Martina Sambucini (Miss Roma), Beatrice Scolletta (Miss 365).

