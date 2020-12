"Ci siamo ritrovati... Grazie!"

"È stata una delle emozioni più forte della nostra vita.... Ritrovarci". Con queste semplici parole Nicoletta Lovati, docente cuggionese conosciuta in tutto il territorio, commenta l'aver rivisto e riabbracciato il marito.

"È stata una delle emozioni più forte della nostra vita.... Ritrovarci". Con queste semplici parole Nicoletta Lovati, docente cuggionese conosciuta in tutto il territorio, commenta l'aver rivisto e riabbracciato il marito, ricoverato anche lui a Magenta per il Coronavirus. "Grazie a tutti coloro che in vario modo con cure, preghiere, pensieri positivi, luce... dai medici, agli infermieri del Fornaroli, agli amici, agli sconosciuti... hanno contribuito affinché ci potessimo ritrovare".

Un invito poi all'attenzione, a non mollare ora e a tornare al 'liberi tutti', perchè il rischio di cedere alle aperture per salvare l'economia, possono portare altri malati, dolore e sofferenza.

