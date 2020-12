Legge dipendenze patologiche

Il consiglio regionale ha approvato la legge sulle dipendenze patologiche. Il presidente Attilio Fontana: "Provvedimento importante, grande attenzione ai giovani".

"Un plauso al consiglio regionale per l'approvazione della legge sul nuovo sistema di intervento sulle dipendenze patologiche, che, prima in Italia, non si concentrerà unicamente sul consumo di sostanze stupefacenti e psicotrope, ma anche di quelle che vengono definite 'nuove dipendenze' come: abuso di farmaci, gioco d'azzardo, shopping compulsivo e assuefazione da Internet". Lo afferma il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commentando l'approvazione del provvedimento oggi in consiglio regionale. "Soprattutto in questi ultimi anni, e con l'arrivo della pandemia ancora di più - aggiunge Fontana - stiamo assistendo a un aumento di questi fenomeni, in particolare tra i giovanissimi". "Attraverso questa riforma, costruita con un lavoro di gruppo di tutti gli stakeholder, proprio ai più giovani sarà rivolta particolare attenzione con una totale presa in carico e - conclude il governatore Fontana - un recupero sociale e formativo in grado di strapparli da un tunnel, spesso senza via d'uscita".

