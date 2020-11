Inveruno: Covid, "Una flebile luce"

"Una flebile luce", un primo rallentamento con più guariti che nuovi casi. I concittadini positivi quest’oggi sono 216, 4 più di ieri, 7 i guariti. In quarantena sono in 386.

Dopo tanto tempo, un piccolo segnale di speranza. Un lievissimo miglioramento, a fronte comunque di una situzione molto delicata e complessa con ancora molte positività, ma pur sempre un segnale che le misure adottate iniziano a dare risposte.

"Per la prima volta dall’inizio della seconda ondata di pandemia quest’oggi il numero dei concittadini con esito di tampone negativo è leggermente superiore rispetto al numero di cittadini conclamati positivi al Covid - spiega Sara Bettinelli, sindaco di Inveruno - I concittadini positivi quest’oggi sono 216, 4 più di ieri.

Dei concittadini positivi 7 sono ricoverati presso strutture ospedaliere del territorio e 7 non sono domiciliate ad Inveruno.

I concittadini in quarantena obbligatoria sono 386.

I concittadini che quest’oggi hanno ricevuto l’esito del tampone di verifica, risultato negativo e quindi ufficialmente guariti, sono 6.

I concittadini positivi suddivisi per fasce d’età:

0-10: 6

11-20: 26

21-30: 28

31-40: 24

41-50: 34

51-64: 56

da 65: 42

Oggi per la prima volta dopo tante settimane osserviamo una flebile luce.

Un piccolissimo passo, che deve darci ancora più forza e convinzione nel proseguire sul nostro cammino".

