Assembramento nel sottopasso

Gruppetto di giovani trovato dal personale della Polizia locale mentre, in violazione delle norme anti Covid-19, era assembrato e intento a fumare nel sottopasso ferroviario di Castano.

La scorsa sera quattro giovani venivano colti dal personale della Polizia locale mentre, in violazione delle norme anti Covid-19, erano assembrati ed intenti a fumare nel sottopasso ferroviario di Castano. Ad insospettire la pattuglia in transito per il controllo del territorio proprio la nube di fumo che si era sprigionata e che si notava provenire dalle scale del sottopassaggio. I ragazzi, dei quali due si davano alla fuga, venivano subito dopo identificati e sanzionati ai sensi del DPCM in vigore. Tre di questi erano minorenni e per tale motivo venivano avvisati anche i genitori ai quali veniva notificato il verbale di accertamento, esortandoli ad una più attenta vigilanza, soprattutto in un periodo delicato come quello che si sta affrontando per l’emergenza epidemiologica.

