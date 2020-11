L'emergenza e l'ospedale in Fiera

Una struttura per combattere il Covid-19: la capacità attuale è di una sessantina di posti letto. Entro i prossimi giorni, si dovrebbero avere tra i 70 e gli 80 pazienti a regime.

Un viaggio nella terapia intensiva dell'ospedale in Fiera a Milano, con il direttore Nino Stocchetti e il responsabile del Modulo del Policlinico Ca' Granda, Nicola Bottino. "Di fronte ad una calamità, la strategia vincente è quella di prepararsi in anticipo: questo è il concetto che ha portato alla costruzione rapidissima dei posti letti in Fiera" afferma Stocchetti. "La nostra capacità attuale è di una sessantina di posti letto. Entro i prossimi giorni, dovremmo avere tra i 70 e gli 80 pazienti a regime. Questo lo interpreto come un segnale di efficienza dell'ospedale in Fiera, ma anche come un segnale di bisogno crescente di ricovero dei malati". Bottino: Degenze lunghe all'ospedale in Fiera. Pronti a gestire la seconda ondata - "Una degenza lunga quella dei pazienti in terapia intensiva - spiega Nicola Bottino a 'Lombardia Notizie' - due o tre settimane sono quasi sempre necessarie. In alcune situazioni le cose si prolungano addirittura ulteriormente". "Noi - aggiunge Bottino - abbiamo curato il primo paziente trapiantato di polmone, insieme ai colleghi del San Raffaele, ottenendo un bel risultato, ma adesso ci attende purtroppo la seconda ondata e dobbiamo rimboccarci di nuovo le maniche".

