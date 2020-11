Escalation di rapine e spaccio

Con il lockdown si sta assistendo a un’escalation di rapine, aggressioni ed episodi di spaccio che hanno per protagonisti minorenni o giovanissimi, anche stranieri.

“In queste settimane stiamo assistendo a un’escalation di rapine, aggressioni ed episodi di spaccio che hanno per protagonisti minorenni o giovanissimi, anche stranieri. Un mix pericoloso di personaggi che sono pronti a tutto, anche a compiere azioni violente nei confronti delle povere vittime di turno". Lo afferma Riccardo De Corato, assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale di Regione Lombardia commentando gli ultimi episodi di cronaca. "Giovanissimi - spiega - erano i responsabili della rapina ai danni della Farmacia Internazionale di viale Abruzzi di giovedì sera, dove il farmacista è stato colpito con calci e pugni; di giovane età anche gli autori della rapina al Parco Lambro di lunedì sera, in cui un 43enne è stato aggredito e ferito". "Spesso si tratta di giovani tossicodipendenti alla ricerca di contanti per acquistare la droga - aggiunge - che usano la violenza senza scrupolo per raggiungere il loro obiettivo”. “Ringrazio la Polizia di Stato - conclude De corato - che soltanto nell’ultima settimana ha arrestato a Milano 9 persone per spaccio di droga e rapine".

