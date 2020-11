Mercati: solo alimentari

Nuovo Dpcm e Lombardia 'zona rossa': i tradizionale mercati settimanali vedranno solo banchi di generi alimentari. Almeno fino a quando non saranno allentate alcune restrizioni.

Mercati... ed è di nuovo primavera! Già, perché con la Lombardia diventata ufficialmente 'zona rossa' ecco che sono tornate anche alcune disposizioni e misure del periodo di lockdown e di 'post' chiusura, appunto, per i classici e tradizionali appuntamenti settimanali. Banchi, insomma, di soli generi alimentari: questo, infatti, è stabilito dal nuovo Dpcm del 3 novembre scorso, almeno fino a quando la nostra Regione non cambierà di colore, allentando alcune delle restrizioni oggi in vigore. Girando, allora, tra i banchi presenti nei singoli mercati, dai giorni appena passati, per la cittadinanza sarà possibile acquistare, come detto, solamente alimenti e prodotti inerenti a tale ambito.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro