"Sinergia Polizia-Vigili"

"E' importante incentivare la sinergia tra Polizia di Stato e corpi di Polizia Locale - dice l'assessore regionale Riccardo De Corato - perché insieme possono contrastare in modo ancora più capillare ed efficace il fenomeno. Regione Lombardia si è impegnata in questo senso. Con il prossimo bando riservato ai Comuni, finalizzato all'acquisto di dotazioni strumentali, abbiamo stanziato 6,4 milioni di euro. Ci sarà, inoltre, la possibilità - ha ricordato De Corato - di acquistare anche gli 'sniffer palmari', apparecchi utili al riconoscimento rapido delle droghe, e i veicoli per le unità cinofile".

