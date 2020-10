Tornano gli incontri 'Nascere a Magenta', promossi dall’area materno-infantile dell’ospedale 'Fornaroli', per le famiglie che stanno vivendo l’emozionante attesa di un bambino.

Tornano gli incontri 'Nascere a Magenta', promossi dall’area materno-infantile dell’ospedale 'Fornaroli'. Incontri pensati per incontrare le famiglie che stanno vivendo l’emozionante attesa di un bambino. Due appuntamenti on line, mediante la piattaforma Zoom, in cui le ostetriche dell’ospedale incontreranno le famiglie per affrontare insieme due diversi argomenti. Il primo, 'Cure amiche della mamma', allora, è in calendario il 5 novembre alle 14.30; verrà prima di tutto presentato il reparto, si passerà poi alla conoscenza dell’ambulatorio GAT e dell’assistenza al travaglio e al parto. Poi si affronteranno i temi del sostegno al dolore con l’analgesia epidurale e i metodi non farmacologici. La donazione del sangue cordonale e il delicato momento del ritorno a casa, presentando il sostegno del consultorio familiare. A tenere l’incontro saranno l’ostetrica ospedaliera e l’ostetrica del consultorio. L’incontro è gratuito e non occorre prenotazione. Il secondo, 'Cure al neonato', invece, sarà il 17 novembre sempre alle 14.30 e affronterà l’importanza dell’allattamento esclusivo, i primi giorni, le vaccinazioni e, infine, le diverse associazioni di volontariato. Relatori dell’incontro saranno un pediatra, un’infermiera/puericultrice, un operatore sanitario del servizio vaccinazioni e diversi volontari. Anche per il secondo incontro la partecipazione è gratuita.

