Bernate: due casi di Covid-19

Dopo diversi mesi Covid free, si registrano da piattaforma ATS due casi positivi da Covid-19 per la comunità di Bernate Ticino.

A seguito dell’ordinanza del 21 ottobre firmata dal Ministro della Salute Speranza d’intesa con il Presidente di Regione Lombardia, il sindaco di Bernate Ticino Mariapia Colombo torna ad aggiornare tempestivamente i cittadini in merito all’emergenza sanitaria.

“…e ci troviamo costretti ad affrontare ancora una volta questa situazione che coinvolge tutte le fasce di età. Continuerà a rimane attivo il numero telefonico 3779749128 per segnalare eventuali esigenze e necessità. È necessario rafforzare la responsabilità di comportamento di tutti fin qui dimostrata: indossiamo la mascherina e continuiamo a mettere in pratica il distanziamento sociale ed evitare assembramenti. Mi permetto soffermarmi verso coloro che esercitano un pubblico esercizio (bar in primis) affinchè si rispettino le disposizioni vigenti. e procederemo ad intensificare i controlli chiedendo anche il supporto delle Forze dell’Ordine.”

Mediante medesimo comunicato, il primo cittadino informa inoltre che dopo diversi mesi Covid free, si registrano da piattaforma ATS due casi positivi da COVID-19, uno dei quali sta trascorrendo il periodo di quarantena presso famigliari in altra Provincia.

