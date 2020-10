Al via la nuova edizione del progetto 'Palestre Digitali', promosso dall’associazione no profit 'Young Women Network' e tenuto da professionisti del settore digital.

Al via la nuova edizione del progetto 'Palestre Digitali', promosso dall’associazione no profit 'Young Women Network' e tenuto da professionisti del settore digital. 'Palestre Digitali' è un percorso formativo rivolto ai giovani laureati e laureandi in materie umanistiche e orientato alle tematiche del Digital Marketing il cui obiettivo è migliorare le possibilità di occupazione nei settori delle professioni digitali più richieste dal mercato. Durante questo percorso i ragazzi e le ragazze selezionati acquisiranno skills nel settore della comunicazione e del marketing - Web Reputation Management, SEM/SEO, Analytics, ecc.-, arricchiranno il curriculum e saranno pronti a fare il loro ingresso nel mondo del lavoro. Il progetto Palestre Digitali, attivo dal 2012, ha visto la partecipazione di oltre 800 studenti (di cui il 70% ha trovato occupazione dopo 3 mesi) e si ripete anche quest’anno in un'aula virtuale dal 6 novembre al 4 dicembre 2020. Il corso è gratuito ma prevede un’accurata selezione per poter individuare gli studenti meritevoli e profondamente motivati. Regione Lombardia rinnova la partnership anche quest’anno, invitando i giovani a iscriversi e cogliere questa occasione unica. Iscrizioni entro il 25 ottobre su: https://www.palestredigitali.it/

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro