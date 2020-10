Cantieri in paese

Chi si muove a Cuggiono si è sicuramente reso conto: traffico e cantieri ovunque. Tra posizionamento delle nuovi luci a led e interventi per la viabilità.

Cambio di amministrazione ma lavori targati ‘Commissario’, o meglio, gli interventi previsti dalla giunta di Maria Teresa Perletti, sono finalmente avviati. Chi si muove a Cuggiono si è sicuramente reso conto: traffico e cantieri ovunque. In via Gualdoni, accanto alla Basilica, è in realizzazione la nuova viabilità mentre a giorni partirà anche il parcheggio dell’Oratorio. In piazza San Maurizio e in via Garibaldi, invece, gli interventi sono per la posa della fibra internet che raggiungerà il Comune. In aggiunta, a Castelletto e in alcune vie del paese, è iniziato il passaggio alle luci a led che garantiscono una maggior illuminazione, più risparmio energetico e minor inquinamento luminoso.

