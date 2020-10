Tuteliamoci con Immuni

Ad oggi sono 8.316.257 i cittadini che l’hanno attivata, mentre sono state inviate 8887 notifiche a fronte di 499 utenti risultati positivi.

È davvero il momento della responsabilità e dell’attenzione reciproca. Protezioni, ma anche tracciamento. Per questo continua a crescere l’attivazione dell’app ‘Immuni’ sui cellulari degli italiani (applicazione riconosciuta tra le più sicure e affidabili a livello mondiale). Ad oggi sono 8.316.257 i cittadini che l’hanno attivata, mentre sono state inviate 8887 notifiche a fronte di 499 utenti risultati positivi. Una risorsa fondamentale in questa fase. Per questo il consiglio è di aiutare genitori, nonni e vicini ad installarla correttamente sui cellulari.

