La moda per il calendario

Il calendario storico 2021 della Pro Loco Bienate Magnago. La moda al centro della proposta. Il periodo è quello che va da fine ‘800 ad inizio anni ’70 del secolo scorso.

La moda al centro della proposta. La moda, vale a dire come la interpretavano i cittadini nella loro epoca sia dal punto di vista dell'abbigliamento di tutti i giorni, sia in quello delle feste e delle cosiddette 'grandi occasioni'. E' partita, insomma, da qui la Pro Loco Bienate Magnago e da qui lavorerà per dare vita, in collaborazione e con il contributo dell'Amministrazione comunale, al calendario storico 2021. "Il periodo di cui ci occuperemo è quello che va da fine ‘800 ad inizio anni ’70 del secolo scorso - scrivono - Tutti coloro che desiderino, quindi, fornire delle fotografie pertinenti sul tema indicato possono inviarle in allegato all’indirizzo mail prolocobienate [at] tiscali [dot] it, oppure chiamare direttamente ai numeri 0331/659658 e 339/1664282 per fissare un appuntamento. In questo caso sarà nostra premura scansionare immediatamente le foto e restituirle subito ai legittimi proprietari. Il gruppo di persone incaricato del progetto, infine, sceglierà le foto migliori sia dal punto di vista dell’interesse storico presentato dalle stesse sia per quanto riguarda la qualità della stampa".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro