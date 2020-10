Prime 127 domande per fiere

Sono 127 le domande arrivate dal 15 settembre ad oggi allo sportello del nuovo bando per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia.

Sono 127 le domande arrivate dal 15 settembre ad oggi allo sportello del nuovo bando per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia, con una richiesta totale di contributo pari a 1.120.000 euro. RIPARTENZA SISTEMA FIERISTICO - La misura, avviata a fine 2019, è stata modificata con una delibera approvata a fine luglio, su proposta dell'assessore allo Sviluppo economico, proprio per sostenere la ripartenza del sistema fieristico, che a partire settembre ha visto la ripresa delle esposizioni. L'impegno economico della Regione si conferma in 4.200.000 euro già stanziati. PLATEA ALLARGATA - Con questo provvedimento è stata ampliata la platea delle Piccole e Medie Imprese che possono beneficiare dei contributi a fondo perduto: sono infatti ammessi, oltre ai 'nuovi espositori' (ovvero coloro che non abbiano partecipato alla fiera nelle ultime 2-3 edizioni) anche gli 'espositori abituali', cioè quelle imprese che abbiano già partecipato alla fiera, con contributo ridotto rispetto ai 'nuovi': massimo 10.000 euro, pari al 40% delle spese per una fiera e al 50% per due o più. Sono mantenute le stesse premialità. Viene abbassato l'investimento minimo che passa da 8.000 a 6.000 euro. ASSESSORE: IMPORTANTI VETRINE PER I NOSTRI PRODOTTI - "Se consideriamo tutta la misura (quindi anche le domande presentate e ammesse precedentemente), si tratta, tra contributi concessi e quelli solo richiesti, di un impiego di risorse pari a 2,6 mln euro circa, su 4,2 mln di dotazione" ha spiegato l'assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia. "Delle nuove domande, oltre un centinaio proviene da espositori 'abituali', che hanno approfittato di questo aiuto per tornare a partecipare alle fiere anche nell'attuale contesto di incertezza. Tutti dati che confermano la nostra volontà di contribuire al rilancio del sistema fieristico, vetrina internazionale dei nostri settori produttivi e principale volano per l'export delle nostre piccole e medie imprese". PERIODO ESTESO FINO AL 2022 - Viene esteso il periodo di svolgimento delle fiere ammissibili fino al 31/12/2022. Tra le spese di consulenza vengono aggiunte anche le spese di comunicazione legate alla partecipazione alla fiera come materiali cartacei, pubblicità in fiera e online

