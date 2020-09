Prenotazioni per il Centro Prelievi

Al fine di regolamentare e facilitare i percorsi di accoglienza dell’utenza, da lunedì 5 ottobre l’accesso al Centro Prelievi dell’ospedale di Magenta avverrà su prenotazione.

Al fine di regolamentare e facilitare i percorsi di accoglienza dell’utenza, da lunedì 5 ottobre l’accesso al Centro Prelievi dell’ospedale di Magenta avverrà su prenotazione che potrà essere effettuata con una delle seguenti modalità: contattando il Contact Center Regionale (CCR), da rete fissa 800638638, da rete mobile 02/999599 oppure tramite smartphone, scaricando le app gratuite 'ZEROCODA' o 'SALUTILE' dedicate al Centro Prelievi dell’ospedale di Magenta.

L’orario di apertura al pubblico del Centro sarà dal lunedì a venerdì h.7.30 alle h.10.15; gli utenti dovranno presentarsi con un massimo di dieci minuti di anticipo rispetto all’appuntamento fissato, per evitare assembramenti nelle zone di attesa. I cittadini in possesso di ricetta con priorità U (urgente) potranno presentarsi direttamente in accettazione senza obbligo di prenotazione. Da giovedì 1 ottobre, l’attuale servizio di prenotazione presso gli sportelli sarà sospeso.

