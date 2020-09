L’assessore a Sport e Giovani di Regione Lombardia, Martina Cambiaghi, accoglierà venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 settembre, 150 giovani lombardi per l'iniziativa 'Diplomati in Pista' 2020. I ragazzi potranno vivere un’esperienza importante assistendo alle gare del fine settimana, visitando l’autodromo di Monza e osservando da vicino il mondo dei motori dell'International GT Open 2020.

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie!

Scegli il tuo contributo

5€

10€

20€

40€

100€

Altro