Centrale: nuova biglietteria Trenord

In Stazione Centrale a Milano, una nuova biglietteria di Trenord. Un ulteriore tassello nel programma di potenziamento della rete di vendita.

L’assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile ha visitato il nuovo punto vendita aperto da Trenord a Milano Centrale, presente anche l’Ad della società ferroviaria. Situata al piano terra nella galleria commerciale, la nuova biglietteria di Trenord a Milano Centrale è attiva tutti i giorni dalle 6.30 alle ore 21. Presso il punto vendita i clienti possono rivolgersi agli operatori o utilizzare le distributrici self-service per acquistare i titoli di viaggio. Gli operatori sono inoltre a disposizione dei viaggiatori per informazioni e assistenza. ORARI PIÙ ESTESI – “L’apertura di una nuova biglietteria nella principale stazione milanese – ha commentato l’assessore - si inserisce nel più ampio programma di potenziamento della rete vendita di Trenord, che accolgo positivamente. Oltre all’inaugurazione di Milano Centrale, dove lavorano anche 8 neo assunti, la società ha rilevato sei biglietterie in Lombardia da riattivare entro settembre: Milano Lambrate, Monza, Lodi, Gallarate, Voghera, Como San Giovanni. Per gli utenti ci sarà il beneficio di un ampliamento del servizio di vendita e assistenza: queste biglietterie saranno aperte tutti i giorni della settimana e con orari giornalieri più estesi”.

