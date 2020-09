Nonni in festa... a 'Il Centro'

Il 2 ottobre è un giorno speciale, festeggia con i nonni e tenta la fortuna con il concorso Vinci lo Shopping!

Il 2 ottobre è un giorno speciale per tutti i nonni d’Italia. Dal 2005, infatti, si celebrano i nonni con una giornata interamente dedicata a loro. Quale occasione migliore per approfittare del concorso ‘Vinci lo Shopping’1 e di tutti i vantaggi della Gift Card de IL CENTRO?

Presso il mall alle porte di Milano, lo shopping è un’esperienza unica. Non solo li farai felici perché con la Gift Card potranno fare acquisti ovunque esaudendo i propri desideri, ma potrai subito vincerne un’altra!

Infatti, fino al 15 novembre 2020, acquistando una Gift Card de IL CENTRO del valore minimo di €10, si avrà l’opportunità di vincerne immediatamente un’altra tra le tantissime in palio del valore di 10, 20, 50 o 100 euro grazie alla formula instant win.

La Gift Card è un regalo originale e utile, perfetta per soddisfare anche i gusti dei più difficili, grazie alla sua durata di 12 mesi e alla possibilità di utilizzarla negli oltre 200 negozi e ristoranti all’interno del mall!

