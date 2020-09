Anche Varese al WOI

Ci sarà anche Varese alla prima fiera dedicata alla filiera italiana degli Orologi. Avrà luogo il prossimo sabato 26 e domenica 27 settembre a Tortona (in provincia di Alessandria).

Ci sarà anche Varese alla prima fiera dedicata alla filiera italiana degli Orologi. Avrà luogo il prossimo sabato 26 e domenica 27 settembre a Tortona (in provincia di Alessandria), presso il Museo Orsi in Via Emilia 446, il debutto della mostra di Watches of Italy. WOI, questo l'acronimo che raggruppa gli operatori italiani legati al Mondo degli Orologi, nasce con l’intenzione di 'fare squadra' tra gli operatori della filiera tricolore legata alle Lancette. Non solo brand ma spazio anche alla accessoristica (packaging, cinturini, bracciali, ricambi e forniture) ed ogni risorsa dedicata alla loro realizzazione (progettazione, design, prototipazione, ecc...). Watches of Italy è una neonata realtà voluta da un ingegnere tortonese, Fabrizio Dellachà, coadiuvato nella comunicazione da Silvia Bonfanti. Nasce con l'obbiettivo di aggregare le italianità legate a questa realtà, fornirle di strumenti comuni per crescere, far nascere tra di loro intese e presentarle al meglio al pubblico degli appassionati. L'appuntamento di Tortona, per il quale l'ingresso sarà gratuito dalle 10:00 alle 19:00 con orario continuato, conterà sulla partecipazione di circa 50 espositori. Tra questi, a rappresentare la Provincia di Varese, ci sarà Hangar Italy - Volo, Motori ed Emozioni - di Sesto Calende le cui origini e progettualità sono saldamente legate al territorio. Non è quindi un caso che presenterà prodotti che nascono dalla Provincia del Volo e s’identicano con i più grandi successi della Industria Aeronautica della nostra Provincia. L'occasione sarà anche opportuna per rendere noto al grande pubblico alcune anteprime che confermeranno il legame di Hangar Italy con una comune passione aeronautica.

