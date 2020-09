San Gerardo IRCCS?

Richiesta formale presentata dall'ASST di Monza per trasformare il San Gerardo in un Istituto di Ricerca e Cura di Carattere Scientifico (IRCCS).

"Un altro passo in avanti per rendere il San Gerardo di Monza un centro sempre più all'avanguardia nella ricerca medico scientifica". Questo il commento del vicepresidente di Regione Lombardia alla decisione della Giunta di approvare la richiesta formale presentata dall'ASST di Monza per trasformare il San Gerardo in un Istituto di Ricerca e Cura di Carattere Scientifico (IRCCS) nell'ambito delle Tecnologie biomediche avanzate in medicina di precisione. "Mai come in questi momenti - ha aggiunto il titolare della delega alla Ricerca in Giunta regionale - diventa indispensabile sostenere il mondo dei ricercatori in una struttura già collaudata e riconosciuta a livello nazionale come il San Gerardo di Monza". L'iter procedurale prevede che la documentazione sia trasmessa al Ministero della Salute cui spetta la valutazione definitiva. "Un ringraziamento anche alle due Fondazioni coinvolte nel progetto - ha concluso il vicepresidente della Regione Lombardia, riferendosi alla 'Fondazione Matilde Tettamanti Menotti De Marchi' e Fondazione Monza Brianza Bambino e Mamma (FMMB) - che, insieme alla ASST di Monza, accelereranno i tempi di diagnosi e cura a servizio dei nostri cittadini".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro