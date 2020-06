Scuola: "Linee guida irricevibili"

Attilio Fontana: "Sulla scuola il Governo mi lascia perplesso, non prende decisioni, non si assume le responsabilità costituzionali del compito, si limita nell'incertezza ad un confronto".

"Sulla scuola il Governo mi lascia perplesso, non prende decisioni, non si assume le responsabilità costituzionali del compito, si limita nell'incertezza ad un confronto con le Regioni". Lo scrive il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sulla sua pagina Facebook. "L'altra sera - spiega Fontana - ho avuto l'ennesimo incontro in videoconferenza con il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina e, quindi, qualche ora dopo un altro per fare il punto sulle proposte avanzate dalle Regioni. Le linee guida presentate dal ministro qualche giorno fa non erano ricevibili e quindi, insieme agli altri governatori, abbiamo dato le nostre controproposte sperando che si concretizzi a livello centrale una linea programmatica risolutoria". "Non possiamo continuare a lasciare le famiglie, gli insegnanti e gli studenti nell'incertezza scolastica del domani - conclude Fontana - perché i danni al Paese sono irreparabili. L'autonomia, anche nel settore della scuola, e' la soluzione".

