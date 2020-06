280 mila euro per le scuole

È notizia ufficiale: a partire da oggi, 18 giugno, l’Amministrazione comunale di Arconate ha dato il via libera ad un piano di ristrutturazione scolastica del valore di 280 mila euro.

È notizia ufficiale: a partire da oggi, 18 giugno, l’Amministrazione comunale di Arconate ha dato il via libera ad un piano di ristrutturazione scolastica del valore di 280 mila euro. I cantieri, che saranno ultimati entro la ripresa dell'attività didattica, in modo da consentire agli studenti un ritorno a scuola in piena sicurezza, riguardano tre aree. Il primo intervento riguarda la messa in sicurezza della scuola elementare 'Maestri di Arconate' con lavori di consolidamento dell'edificio e di rinforzo di travi e pilastri per rendere sicura la scuola in caso di terremoto, al costo di 250 mila euro e con inizio lavori previsto per il 30 giugno. Il secondo ambito d’intervento è relativo alla ristrutturazione del 'cottage' interno del Liceo di Arconate, attraverso interventi di risanamento della struttura, colpita da problemi di umidità, nonché di rifacimento dell’intonaco e installazione di un adeguato sistema di areazione. Il valore degli interventi è di 20 mila euro e l’avvio dei lavori è previsto per il 6 di luglio. Infine, il terzo bene oggetto del provvedimento comunale è l’impianto antincendio del Liceo, che necessita la messa a norma attraverso l’installazione di pulsanti antincendio e di un sistema sonoro per la segnalazione dell’allarme. Costo dei lavori: 10 mila euro e data di inizio 18 giugno. Soddisfatto l’assessore all’istruzione Francesco Colombo: “Abbiamo lavorato duramente e silenziosamente, in questi mesi, per riuscire ad avviare i cantieri e, alla fine, ce l'abbiamo fatta! Un ringraziamento particolare a tutti coloro che hanno lavorato per raggiungere questo obbiettivo. Guardiamo già al futuro, consapevoli che nel 2021 toccherà alle scuole medie, proprio perché non lasciamo indietro nessuno”.

