Cimice asiatica: primo lancio di vespa

Nell'ambito dell'attuazione del programma di lotta biologica alla cimice asiatica, una specie invasiva aliena che sta devastando le produzioni ortofrutticole, la Regione Lombardia ha previsto, in collaborazione con il Servizio fitosanitario centrale del Ministero delle Politiche agricole e il CREA-DC, una serie di rilasci della vespa samurai, antagonista naturale della cimice asiatica. L'assessore regionale lombardo all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi, sara' domani, martedì 16 giugno, al primo lancio che avverrà a Pegognaga in provincia di Mantova.

