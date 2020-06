'AllertaLOM' per contagio

Oltre 1,3 milioni di app scaricate, 4,5 milioni di questionari compilati. Questi i numeri raggiunti da 'allertaLOM', l'app di Regione Lombardia per avere indicazioni sul contagio.

Oltre 1,3 milioni di app scaricate, 4,5 milioni di questionari compilati. Questi i numeri raggiunti da 'allertaLOM', l'app di Regione Lombardia al cui interno si trova il questionario relativo al progetto 'CercaCovid'. Ne ha parlato il vicepresidente di Regione Lombardia e assessore alla Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione delle imprese Fabrizio Sala. "La nostra app è molto importante - ha spiegato il vicepresidente Sala - perchè ci fornisce una mappa aggiornata del rischio contagio da coronavirus. E' utile per prendere decisioni, perché i dati raccolti sono a disposizione di medici e scienziati che possono darci indicazioni preziose nell'interesse dei cittadini". E' intervenuto anche il dottor Raffaele Bruno, direttore Malattie Infettive del San Matteo di Pavia, che ha esortato i cittadini lombardi a continuare a scaricare l'app - disponibile gratuitamente sulle piattaforme Ios e Android - e a compilare i questionari in modo da disporre di un quadro sempre più aggiornato e dettagliato". "Il monitoraggio in tempo reale - ha detto ancora il vicepresidente Sala è fondamentale per la previsione e il contenimento di eventuali nuovi focolai di Covid-19". "Se sempre più persone scaricano la app sul proprio smartphone e aggiornano il questionario, anche se non hanno sintomi - ha precisato Fabrizio Sala - riusciamo a intervenire prima di entrare in lockdown. E' uno degli strumenti che ci aiuta a prevenire il contagio". Il vicepresidente ha, poi, anche illustrato i grafici elaborati in base agli esiti dei questionari compilati dai cittadini lombardi che partecipano al progetto 'CercaCovid'. La diffusione del contagio, in base ai sintomi indicati da chi aggiorna il questionario, risulta ancora critica all'inizio del mese di aprile, subisce un decremento in maggio e cala ulteriormente in giugno. "Tra le novità più recenti dell'app - ha proseguito Sala - l'opportunità di compilare il questionario 'CercaCovid' anche per familiari o persone vicine che hanno poca dimestichezza con gli smartphone. Abbiamo esteso la possibilità di inviare le risposte da parte dei cittadini fino a un massimo 15 persone, utilizzando la stessa app". "Altre aree dell'app - ha precisato il vicepresidente Sala - sono dedicate a bandi e azioni che Regione Lombardia ha predisposto per la Fase 3, quella più critica". Rientrano tra le misure adottate a supporto dell'internazionalizzazione delle imprese lombarde, le iniziative in collaborazione con il sistema camerale lombardo: 'inBUYER2020 - L'export nella tua Città', che prevede l'organizzazione di incontri b2b virtuali tra imprese lombarde ed operatori economici esteri selezionati (580.000 euro); 'Lombardia Point - Servizi a favore delle micro piccole e medie imprese per l'internazionalizzazione e l'export'(310.000 euro); il bando per iniziative a supporto dell'e-commerce (2,6 milioni di euro); 'Outgoing2020', percorsi virtuali di accompagnamento delle imprese lombarde in mercati strategici esteri selezionati (500.000 euro). A questi si aggiunge il Bando Linea Internazionalizzazione, rimodulazione in risposta all'emergenza COVID-19. (13 milioni di euro).

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro