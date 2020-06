"Polizia penitenziaria: taser e spray"

L'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, ha espresso solidarietà e augurato "Pronta guarigione all'agente di Polizia penitenziaria ferito da un extracomunitario all'interno del carcere di Como, episodio denunciato dal Sappe, il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria". DOTARE POLIZIA PENITENZIARIA DI TASER - "Questa vicenda - aggiunge l'assessore - torna ad evidenziare la carenza d'organico della Polizia penitenziaria nelle carceri lombarde, come da anni denuncia il Sappe". "Condivido pienamente quanto richiesto da Donato Capece, segretario generale del sindacato, per quanto riguarda le dotazioni strumentali - conclude l'assessore De Corato - e chiedo al Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede di dotare di taser e spray al peperoncino gli agenti della penitenziaria".

