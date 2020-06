Prima rata Imu a settembre

L'Amministrazione comunale ha previsto la possibilità di corrispondere la prima rata, relativa al 2020, entro il 30 settembre senza applicazioni di sanzioni ed interessi.

Prima rata dell'Imu al 30 settembre. A comunicarlo è il sindaco di Vanzaghello, Arconte Gatti: "Considerato che la grave crisi economica, dovuta all'emergenza da COVID-19, ha determinato in molti contribuenti la difficoltà di adempiere al pagamento dell'Imu per abitazioni, terreni e negozi entro i termini previsti dalla legge, come Amministrazione comunale ha previsto la possibilità di corrispondere la prima rata, relativa al 2020, entro il 30 settembre senza applicazioni di sanzioni ed interessi". Pertanto i contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche, potranno usufruire di tale possibilità attraverso la presentazione di un apposito modulo (disponibile sul sito del Comune a partire da lunedì 8 giugno) da inviare entro il 30 settembre all'indirizzo mail: ragioneria [at] comune [dot] vanzaghello [dot] mi [dot] it.

