Messa di fine scuola

Venerdì 5 giugno alle 17.30 in Duomo, l’Arcivescovo Monsignor Mario Delpini, presiederà la Santa Messa di fine anno scolastico per tutte le scuole della Diocesi ambrosiana. A rappresentare tutto il mondo della scuola sono stati invitati a presenziare i dirigenti e le autorità scolastiche del territorio. Per tutti gli alunni e gli insegnanti che non potranno presenziare fisicamente alla celebrazione, a causa delle ristrettezze dovute all’emergenza pandemica, è stata predisposta una diretta su Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre) e www.chiesadimilano.it. e Youtube.com/chiesadimilano. L’omelia che l’Arcivescovo pronuncerà durante la celebrazione sarà inviata in embargo appena sarà reso noto il testo dalla segreteria arcivescovile. Una sintesi della celebrazione sarà trasmessa da Radio Marconi alle 19.30 e da Radio Mater alle 22.45. "La scuola non può finire abbandonando un meeting su Zoom - osserva don Fabio Landi, responsabile Servizio per la Pastorale scolastica - Il rito dell’ultimo giorno di scuola ha un valore simbolico importante. Ciascuno può verificarlo a partire dalla propria esperienza. Più ancora, come cristiani sappiamo che il tempo vissuto trova pieno significato solo quando siamo capaci di celebrarlo riconsegnandolo nella preghiera perché il Signore lo raccolga e ce ne mostri il vero valore. In questo senso siamo particolarmente grati all’Arcivescovo per aver voluto accettare di celebrare la fine di quest’anno scolastico del tutto particolare".

