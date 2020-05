Milano Marathon... nel 2021

In seguito ad attente valutazioni e in accordo con la FIDAL, RCS Sports & Events comunica che la prossima edizione della Generali Milano Marathon si terrà domenica 11 aprile 2021.

In seguito ad attente valutazioni e in accordo con la FIDAL, RCS Sports & Events comunica che la prossima edizione della Generali Milano Marathon si terrà domenica 11 aprile 2021.

Negli ultimi mesi, gli Organizzatori hanno lavorato incessantemente per cercare una nuova data e fare in modo che la maratona meneghina, competizione internazionale dedicata agli sportivi professionisti e amatoriali, potesse svolgersi nel 2020. Ma la tutela della salute e della sicurezza dei runner, dei volontari, dei membri dello staff e di tutte le persone coinvolte rimane l’unica priorità: per questo motivo, e per offrire alla città di Milano la maratona che merita, la ventesima edizione di questa importante manifestazione sportiva si terrà nella primavera del 2021. A tutti i runner già iscritti sarà garantita la partecipazione all’edizione 2021 senza alcun costo aggiuntivo. Nel corso delle prossime settimane gli iscritti riceveranno via email un codice personale che garantirà uno sconto del 100% sulla quota d'iscrizione all’edizione 2021. RCS Sports & Events desidera, inoltre, ringraziare tutti i Partner, le Istituzioni e la FIDAL per il loro costante e prezioso supporto durante questi ultimi mesi. Anche per la prossima edizione la Generali Milano Marathon offrirà un percorso moderno e completo: il tracciato ad anello, con partenza e arrivo in pieno centro (corso Venezia), rimarrà lo stesso ideato e omologato per la gara prevista nel 2020. Qualora si rendessero necessarie modifiche al tracciato in vista dell’edizione 2021, le variazioni verranno rese note appena possibile. La competizione internazionale è insignita della Silver Label della World Athletics e della Gold Label della FIDAL. Dal 2019 si è, inoltre, arricchita di ulteriore prestigio, entrando a far parte del circuito internazionale Abbott World Marathon Majors – Wanda Age Group World Rankings.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro