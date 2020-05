'Campionati di Facoltà'... in casa

La pandemia mondiale dovuta al COVID-19 non ferma la voglia di fare sport dell’Università degli Studi di Milano. Nel pieno rispetto dell’ultimo decreto governativo, l’Ateneo milanese, in collaborazione con CUS Milano, ha deciso di lanciare i ‘Campionati di Facoltà Home Edition’.

La pandemia mondiale dovuta al COVID-19 non ferma la voglia di fare sport dell’Università degli Studi di Milano. Nel pieno rispetto dell’ultimo decreto governativo, l’Ateneo milanese, in collaborazione con CUS Milano, ha deciso di lanciare i ‘Campionati di Facoltà Home Edition’. Nati nel 2017 con l’obiettivo di fondere insieme il binomio cultura e sport, i Campionati di Facoltà hanno in pochissimo tempo raggiunto cifre da record, imponendosi in breve tempo come modello a livello Nazionale. Basti pensare che in tre edizioni quasi 50mila studenti sono stati interessati da quella che è diventata la più grande manifestazione sportiva dell’Università degli Studi di Milano. Data l’impossibilità di organizzare la manifestazione in modo tradizionale, l’Ateneo e il CUS Statale (la sezione del CUS Milano che si occupa di promuovere la pratica sportiva dell’Università degli Studi di Milano), hanno deciso di farsi sentire vicini agli studenti, organizzando un’edizione straordinaria. Dai campi di calcio al salotto, dalla pista di atletica al tappetto in balcone: i Campionati di Facoltà rinascono in chiave ‘domestica’, in una veste completamente nuova che porterà a eleggere la Facoltà Campione d’Ateneo 2020. Una corsa all’alloro sportivo che nel corso delle prime tre edizioni ha visto trionfare due volte Medicina e una Scienze Motorie. Ma nella nuova versione ‘home edition’ tutto potrà accadere e il binomio potrà essere spezzato. La sfida universitaria entrerà direttamente online sugli schermi dell’Italia intera e sarà aperta a tutti gli studenti della Statale, anche ai fuori sede che a causa delle circostanze eccezionali non soggiornano attualmente in Lombardia. Ma non è tutto. La sfida è lanciata anche ai dipendenti, ai professori e a tutto il personale tecnico amministrativo dell’Ateneo. Dieci squadre composte da dieci iscritti per ogni Facoltà si sfideranno in sei prove che comprenderanno: resistenza fisica, calcio, pallavolo, basket, trivial e infine eSport. Uomini contro uomini e donne contro donne, dove ogni atleta competerà in una singola disciplina. La sfida avverrà a distanza e le gare saranno trasmesse in onda tramite app di video-calling che permetterà di seguire da vicino gli studenti-atleti impegnati nelle gare a casa propria. "Cus Statale non si ferma - ha dichiarato il presidente del CUS Milano Alessandro Castelli -. Creatività, fantasia, intelligenza ed ecco i ‘CDF Home Edition’. Idea originale dei nostri ragazzi e modello di riferimento da tener presente anche quando il Covid-19 sarà un ricordo. Ora il via alla competizione, secondo DPCM". "Lo sport universitario è la nostra passione - dichiarano gli organizzatori del CUS Statale -. Promuovere la cultura dei suoi valori è la nostra missione. Vogliamo organizzare un evento che non faccia dimenticare agli studenti di far parte di una grande e appassionata famiglia studentesca; per dimostrare che nonostante la straordinarietà della situazione lo sport universitario non si ferma. Noi non ci fermiamo". L’inizio dei ‘Campionati di Facoltà Home Edition’ dell’Università degli Studi di Milano è in programma il 25 maggio con la prova di resistenza, per terminare il 30 maggio con le competizioni di eSports.

