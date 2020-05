Mascherine dal Lions Club

Il Lions Club Milano Nord 92 contribuisce a supportare il personale in prima linea nel fronteggiare l’emergenza Coronavirus, donando mascherine FFP2 a diverse realtà.

Il Lions Club Milano Nord 92 contribuisce a supportare il personale in prima linea nel fronteggiare l’emergenza Coronavirus, donando mascherine FFP2 a diverse realtà impegnate sul territorio di Bresso, Desio e Merate. Con Bresso, Comune che si trova nel Nord di Milano, fortemente colpito dal COVID-19, che proprio qui ha dimostrato tutta la sua aggressività e velocità nel diffondersi, fin dalle prime fasi della registrazione dei contagi in Lombardia, producendo un numero altissimo di malati e di decessi, Lions Club Milano Nord 92 ha un sodalizio di lunga data. Proprio qui, per l’occasione, Lions Club Milano Nord 92 ha donato mascherine alla Protezione Civile, ai Vigili Urbani, ai Carabinieri, ai Medici di famiglia, alle Residenze Sanitarie per Disabili e alla casa di riposo Luigi Strada. Altre mascherine sono state donate dal Lions Club Milano Nord 92 all’ospedale di Desio e alla RSA Villa dei Cedri di Merate. I Lions, da sempre attivi sul fronte della solidarietà, hanno raccolto oltre 4 milioni di euro in tutta Italia da utilizzare per Service anti COVID-19 e Lions Club Milano Nord 92 non ha voluto mancare nel sostenere la comunità del proprio territorio in questo momento così delicato.

