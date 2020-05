I sacchi per la differenziata

Dal 4 al 10 maggio la distribuzione nel cortile esterno del Comune, in via Roma. La consegna avverrà per cognome e i sacchi saranno dati agli intestatari della Tari.

Distribuzioni dei sacchi per la raccolta differenziata: ecco le modalità ad Arconate (da lunedì 4 a domenica 10 maggio). Più nello specifico, la consegna avverrà per cognome, nel cortile esterno del Comune (via Roma) e i sacchi saranno dati agli intestatari della Tari (per il ritiro serviranno guanti, mascherine e carta d'identità, oltre al fatto che i cittadini dovranno presentarsi muniti di borsa dove mettere, appunto, gli stessi sacchi). Vediamo, allora, la suddivisione per giorni: lunedì 4 cognomi A-D, martedì 5 E-H, mercoledì 6 I-O, giovedì 7 P-S, venerdì 8 T-Z, sabato 9 cognomi A-L che per motivi di lavoro non li hanno potuti ritirare in settimana; lo stesso domenica 10, M-Z. L'orario, infine, sarà sempre dalle 9 alle 13 (da ricordare, inoltre, che gli arconatesi che verranno nel weekend dovranno provare le effettive esigenze lavorative, mostrando l'autocertificazione con il nome dell'azienda/negozio dove lavorano; si potranno ritirare i sacchi di un altro intestatario solo se muniti di delega scritta e firmata e fotocopia della carta d'identità).

