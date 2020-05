Riapre il camposanto di Arconate: martedì 5, mercoledì 6 e giovedì 7 maggio. Si potrà entrare per cognomi e contingentati. Obbligo di mascherina, guanti e carta d'identità.

Al cimitero per... cognome. Il camposanto di Arconate è pronto, insomma, a riaprire e lo farà, appunto, con questa modalità. Più nello specifico, l'ingresso (dal prossimo martedì 5 maggio), sarà dal cancello principale in via Beata Vergine, con l'entrata che sarà contingentata con un numero di persone limitato, scaglionato per non creare assembramenti. Da sottolineare, inoltre, che il tempo massimo di permanenza dovrà essere di 25 minuti e per accedere sono necessari mascherina, guanti e carta d'identità. Gli orari, infine, martedì 5 dalle 13.30 alle 18.30 (cognomi A-G), mercoledì 6 dalle 8.30 alle 13.30 (H-P) e giovedì 7 dalle 13.30 alle 18.30 (Q-Z).

