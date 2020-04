Riaprono i cimiteri

I due camposanti di Busto Garolfo e Olcella saranno, infatti, nuovamente aperti da lunedì 4 maggio, ma, siccome si è pur sempre in periodo di emergenza, con i dovuti accorgimenti.

Gli scorsi giorni erano stati interessati da interventi di riqualificazione. Adesso i cimiteri di Busto Garolfo e Olcella sono pronti per spalancare i cancelli a chi voglia, in questo periodo di lacerazione da COVID-19, andare a pregare sulla tomba del proprio caro estinto. I due camposanti saranno, infatti, nuovamente aperti da lunedì 4 maggio, ma, siccome si è pur sempre in periodo di emergenza, con i dovuti accorgimenti. Il Comune precisa, infatti, in una nota che "Gli accessi sono consentiti solo se si è muniti di mascherina e guanti". E la regola resta sempre di mantenersi ad almeno un metro di distanza da eventuali altre persone. Dopo la riapertura per il verde dell'ecocentro ora Busto Garolfo aggiunge un nuovo tassello ad un auspicato ritorno alla normalità o a qualcosa che le somigli, riattivando anche gli accessi, appunto, ai luoghi dell'ultimo riposo dei suoi concittadini.

