COVID-19: "Dati incoraggianti"

"713 positivi su oltre 12.600 tamponi effettuati, diminuzione dei ricoverati e dei posti letto occupati in terapia intensiva. Sono veramente incoraggianti i dati trasmessi, in queste ultime ore, dalla nostra Unità di crisi relativi al monitoraggio del COVID-19 in Lombardia". Lo dice il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. "Finalmente - prosegue Fontana - le misure messe in campo stanno dimostrando la loro efficacia e se il trend si confermasse nei prossimi giorni, vorrà dire che siamo veramente sulla buona strada. Ringrazio ancora una volta tutti i lombardi per i sacrifici che stanno compiendo. Gradualmente - conclude il governatore - adottando tutte le misure di sicurezza, potremo tornare alla libertà, un po' diversa da quella di prima, almeno per un po' di tempo, ma pur sempre libertà".

